OM : Rabiot annonce le verdict pour son mercato !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot aurait pu faire ses valises dès cet été. Toutefois, l'international français préfère rester à Marseille au moins une saison supplémentaire. Alors que l'OM s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Adrien Rabiot (30 ans) veut être de la partie.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier, et ce, même s'il a été formé au PSG. Après avoir disputé seulement une saison à Marseille, l'international français aurait pu changer d'air. Toutefois, Adrien Rabiot a choisi de rester.

Adrien Rabiot reste à l'OM Après avoir réalisé une excellente saison 2024-2025 avec l'OM, Adrien Rabiot en veut encore plus. Alors que le club emmené par Roberto De Zerbi est en lice pour la prochaine Ligue des Champions, le milieu de terrain de 30 ans a refusé de partir.