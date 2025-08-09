OM : Rabiot annonce le verdict pour son mercato !

Arrivé à l'OM le 17 septembre dernier, Adrien Rabiot aurait pu faire ses valises dès cet été. Toutefois, l'international français préfère rester à Marseille au moins une saison supplémentaire. Alors que l'OM s'est qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, Adrien Rabiot (30 ans) veut être de la partie.
En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a signé librement et gratuitement à l'OM le 17 septembre dernier, et ce, même s'il a été formé au PSG. Après avoir disputé seulement une saison à Marseille, l'international français aurait pu changer d'air. Toutefois, Adrien Rabiot a choisi de rester.
Adrien Rabiot reste à l'OM
Après avoir réalisé une excellente saison 2024-2025 avec l'OM, Adrien Rabiot en veut encore plus. Alors que le club emmené par Roberto De Zerbi est en lice pour la prochaine Ligue des Champions, le milieu de terrain de 30 ans a refusé de partir.
«Le plus beau arrive»
Lors d'un entretien accordé à La Provence, Adrien Rabiot a affirmé qu'il avait décidé de rester à l'OM pour disputer la Ligue des Champions avec le maillot ciel et blanc. « Pourquoi avez-vous choisi de rester en 2025-2026 alors que beaucoup d'observateurs pensaient, la saison passée, que vous ne seriez là que pour un an ? Quand je suis arrivé à Marseille, il n'y avait pas la Ligue des Champions, qui était un vrai objectif. On l'a rempli, on a créé un groupe et vécu une très bonne saison. Je ne me voyais pas partir au moment où je pense que le plus beau arrive. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent au club. Je voulais faire partie de la suite », a confié le numéro 25 de Roberto De Zerbi. Pour rappel, Adrien Rabiot est lié à l'OM jusqu'au 30 juin 2026.