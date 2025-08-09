«A 100%», un Ballon d’Or a bouclé son transfert à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nouveau visage du projet olympien, Timothy Weah s’est engagé avec l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 14 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Un choix de cœur, largement influencé par les souvenirs marseillais de son père, l'ancien Ballon d'Or George Weah.

L’OM tient sa nouvelle recrue offensive. Après des semaines de discussions, Timothy Weah, 25 ans, s’est engagé officiellement avec le club phocéen. Le joueur arrive en provenance de la Juventus Turin, où il peinait à s’imposer malgré un potentiel largement reconnu. International américain et fils de l’ancienne légende du Ballon d’Or George Weah, l’ailier fait son grand retour en Ligue 1 après des passages au PSG et au LOSC.

Weah dévoile les coulisses de sa venue Dès que l’intérêt de l’OM s’est manifesté, le joueur n’a pas hésité une seconde. « Oui, c’est mon agent qui m’a appelé pour me dire que l’OM était intéressé. J’ai tout de suite appelé ma mère, qui est juste là devant moi. On a parlé de la ville, de la passion des supporters, du club… Et après cette discussion, pour moi, c’était sûr que j’allais venir. Il n’y avait pas d’autre option. Si ça ne s’était pas fait, franchement, j’aurais été très triste. Aujourd’hui, je suis content d’être là » a déclaré Weah en conférence de presse.