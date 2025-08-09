«A 100%», un Ballon d’Or a bouclé son transfert à l’OM !

Nouveau visage du projet olympien, Timothy Weah s’est engagé avec l’Olympique de Marseille dans le cadre d’un prêt payant d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire de 14 millions d’euros, plus 3 millions de bonus. Un choix de cœur, largement influencé par les souvenirs marseillais de son père, l'ancien Ballon d'Or George Weah.
L’OM tient sa nouvelle recrue offensive. Après des semaines de discussions, Timothy Weah, 25 ans, s’est engagé officiellement avec le club phocéen. Le joueur arrive en provenance de la Juventus Turin, où il peinait à s’imposer malgré un potentiel largement reconnu. International américain et fils de l’ancienne légende du Ballon d’Or George Weah, l’ailier fait son grand retour en Ligue 1 après des passages au PSG et au LOSC.
Weah dévoile les coulisses de sa venue
Dès que l’intérêt de l’OM s’est manifesté, le joueur n’a pas hésité une seconde. « Oui, c’est mon agent qui m’a appelé pour me dire que l’OM était intéressé. J’ai tout de suite appelé ma mère, qui est juste là devant moi. On a parlé de la ville, de la passion des supporters, du club… Et après cette discussion, pour moi, c’était sûr que j’allais venir. Il n’y avait pas d’autre option. Si ça ne s’était pas fait, franchement, j’aurais été très triste. Aujourd’hui, je suis content d’être là » a déclaré Weah en conférence de presse.
George Weah lui a demandé de venir
Et dans les coulisses, George Weah a aussi joué son rôle. L’ancien attaquant du PSG et de l'OM a glissé quelques mots pleins d’enthousiasme à son fils. « Si le passage de mon père a compté ? À 100 %, oui ! Comme il a joué ici, c’était un rêve pour moi aussi de venir. J’ai parlé avec lui avant de signer, il m’a dit… Il a fait six mois ici, et pour lui, c’était parfait. C’est une ville incroyable, une équipe incroyable. Donc le choix a été très facile pour moi (…) Mon père m’a dit “fonce”, mais dans ma tête, j’étais déjà en mode “fonce fonce” ! La conversation avec lui, c’était surtout pour reparler de ses six mois ici. Moi, dans ma tête, j’étais déjà à Marseille, vraiment » a confié celui qui devrait évoluer en tant que piston.