Transfert à 8M€, l'OM dit non !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Toujours sous contrat avec l’Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi vit un été compliqué. Mis à l’écart du groupe professionnel, l’international marocain s’entraîne avec la réserve en attendant de trouver une porte de sortie. Si plusieurs clubs se sont intéressés à lui, aucune offre n’aurait, pour l’heure, trouvé grâce aux yeux des dirigeants olympiens.

Recruté après une Coupe du monde 2022 étincelante, Azzedine Ounahi ne fait plus partie des plans du club phocéen. Prêté la saison passée au Panathinaïkos, où il a été élu joueur de l’année par les supporters, le milieu de terrain a pourtant du mal à rebondir. L’OM pensait pourtant avoir trouvé une issue favorable avec une offre ferme du Spartak Moscou, estimée à 12M€. Problème : Ounahi a catégoriquement refusé de rejoindre le championnat russe

Le Pana est passé à l'action Selon les informations de La Provence, une nouvelle proposition est arrivée sur le bureau de l'OM. Dans l’espoir de le rapatrier, le Panathinaïkos a récemment tenté une nouvelle approche. Après avoir été incapable de lever l’option d’achat fixée à 11,5M€, le club grec a formulé une offre incluant 5M€ payables immédiatement, 3M€ l’an prochain et un pourcentage de 15 % sur une future plus-value.