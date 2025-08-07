Payet à l'OM : Le retour que personne n'a vu venir !

A 38 ans, Dimitri Payet est aujourd'hui sans club. Après en avoir fini avec son aventure à Vasco de Gama, le Français pourrait donc repartir pour un nouveau projet. Mais voilà que l'ancien de l'OM n'a pas vraiment oublié le club phocéen, où il a passé de très belles années. Et c'est ainsi que ce jeudi, Payet a signé un retour inattendu à la Commanderie.
Passé par l'OM une première fois entre 2013 et 2015, Dimitri Payet a connu un second passage au sein du club phocéen de 2017 à 2023. Sur la Canebière, le Réunionnais a connu ses plus belles années. Forcément, l'histoire d'amour entre les deux parties est très forte. A tel point qu'on a revu ce jeudi Payet du côté de l'OM.
Payet de passage à la Commanderie
Plus sous contrat avec Vasco de Gama, Dimitri Payet est donc sans club. C'est dans cette situation que l'ancien joueur de l'OM a rendu visite à la Commanderie ce jeudi. En effet, sur X, le supporter Titi c'est toi le boss a posté une photo de Payet de passage au centre d'entraînement du club phocéen.
Bientôt de retour à l'OM ?
D'ailleurs, entre l'OM et Dimitri Payet, l'histoire n'est pas totalement terminée. En effet, au moment du départ du Réunionnais, il avait été révélé qu'il disposait d'une clause de reconversion au sein du club phocéen au moment de sa retraite. Pour le moment, Payet n'a toujours pas décidé de raccrocher les crampons, mais une fois qu'il le fera, on devrait donc le revoir officiellement au sein de l'organigramme de l'OM.