Payet à l'OM : Le retour que personne n'a vu venir !

A 38 ans, Dimitri Payet est aujourd'hui sans club. Après en avoir fini avec son aventure à Vasco de Gama, le Français pourrait donc repartir pour un nouveau projet. Mais voilà que l'ancien de l'OM n'a pas vraiment oublié le club phocéen, où il a passé de très belles années. Et c'est ainsi que ce jeudi, Payet a signé un retour inattendu à la Commanderie.

Passé par l'OM une première fois entre 2013 et 2015, Dimitri Payet a connu un second passage au sein du club phocéen de 2017 à 2023. Sur la Canebière, le Réunionnais a connu ses plus belles années. Forcément, l'histoire d'amour entre les deux parties est très forte. A tel point qu'on a revu ce jeudi Payet du côté de l'OM.

Payet de passage à la Commanderie Plus sous contrat avec Vasco de Gama, Dimitri Payet est donc sans club. C'est dans cette situation que l'ancien joueur de l'OM a rendu visite à la Commanderie ce jeudi. En effet, sur X, le supporter Titi c'est toi le boss a posté une photo de Payet de passage au centre d'entraînement du club phocéen.