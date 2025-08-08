Laporte - OM : Accord trouvé, un coup de théâtre est annoncé !

Annoncé avec insistance du côté de l’OM ces derniers mois, Aymeric Laporte aurait très clairement fait connaître sa préférence : il ne veut entendre parler que de l’Athletic Club. Malgré des négociations au point mort avec Al-Nassr, le défenseur franco-espagnol n’envisage aucun autre point de chute. Une situation qui pourrait bien refermer la piste marseillaise.
Revenu au cœur des rumeurs de transfert, Aymeric Laporte (31 ans) est bien décidé à quitter Al-Nassr durant ce mercato. Si l’OM a exploré cette opportunité, séduite par son profil et son expérience, le joueur espagnol aurait rapidement éteint les espoirs marseillais.
Laporte a choisi sa prochaine équipe
Selon les informations dévoilées par le journaliste italien Fabrizio Romano, Laporte aurait d’ores et déjà trouvé un accord personnel avec l’Athletic Bilbao, son club formateur. Et il n’envisagerait aucun autre scénario : pour lui, ce sera un retour à San Mamés ou rien.
Toujours aucun accord dans ce dossier
Problème : les discussions entre Bilbao et Al-Nassr sont à l’arrêt. La première offre des Basques a été refusée il y a quelques jours, et aucune nouvelle proposition n’a été transmise depuis. Malgré cette impasse, Laporte campe sur ses positions et attend que les deux clubs parviennent à s’entendre. L’OM, de son côté, voit s’envoler une piste qui a longtemps été prioritaire.