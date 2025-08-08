Laporte - OM : Accord trouvé, un coup de théâtre est annoncé !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Annoncé avec insistance du côté de l’OM ces derniers mois, Aymeric Laporte aurait très clairement fait connaître sa préférence : il ne veut entendre parler que de l’Athletic Club. Malgré des négociations au point mort avec Al-Nassr, le défenseur franco-espagnol n’envisage aucun autre point de chute. Une situation qui pourrait bien refermer la piste marseillaise.

Revenu au cœur des rumeurs de transfert, Aymeric Laporte (31 ans) est bien décidé à quitter Al-Nassr durant ce mercato. Si l’OM a exploré cette opportunité, séduite par son profil et son expérience, le joueur espagnol aurait rapidement éteint les espoirs marseillais.

Laporte a choisi sa prochaine équipe Selon les informations dévoilées par le journaliste italien Fabrizio Romano, Laporte aurait d’ores et déjà trouvé un accord personnel avec l’Athletic Bilbao, son club formateur. Et il n’envisagerait aucun autre scénario : pour lui, ce sera un retour à San Mamés ou rien.