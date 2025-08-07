Officiel : L’OM boucle une signature, «une bonne surprise» annoncée ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM continue de structurer son projet commercial en scellant un nouveau partenariat stratégique. Le club phocéen a officialisé ce jeudi l’arrivée de 123 Pare-Brise parmi ses fournisseurs officiels à compter de juillet 2025. L’entreprise spécialisée dans la réparation et le remplacement de vitrages automobiles bénéficiera d’une exposition accrue auprès des supporters de l'OM, au cœur d’un dispositif pensé pour renforcer l’ancrage populaire du club.

L'OM jubile après l'accord Directeur commercial et marketing de l’OM, Grégory La Mela s’est félicité de cet accord. « En accueillant 123 Pare-Brise en tant que fournisseur officiel, l’OM poursuit son ambition de bâtir un écosystème de marques engagées, partageant les valeurs du club telles que la proximité et la passion. Ce nouvel accord reflète également la volonté du club de renforcer ses liens avec les supporters, bien au-delà des jours de match » a-t-il déclaré.