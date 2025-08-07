Officiel : L’OM boucle une signature, «une bonne surprise» annoncée ?

À quelques semaines de la reprise officielle, l’Olympique de Marseille renforce son écosystème commercial avec une nouvelle collaboration. Le club phocéen a annoncé ce jeudi un partenariat avec 123 Pare-Brise, spécialiste du vitrage automobile, qui devient « fournisseur officiel » du club à compter de juillet 2025. Ce rapprochement s’inscrit dans une volonté commune de proximité avec les supporters et d’ancrage territorial fort.
L'OM jubile après l'accord
Directeur commercial et marketing de l’OM, Grégory La Mela s’est félicité de cet accord. « En accueillant 123 Pare-Brise en tant que fournisseur officiel, l’OM poursuit son ambition de bâtir un écosystème de marques engagées, partageant les valeurs du club telles que la proximité et la passion. Ce nouvel accord reflète également la volonté du club de renforcer ses liens avec les supporters, bien au-delà des jours de match » a-t-il déclaré.
« Nous souhaitons devenir une vraie bonne surprise »
Directeur du réseau 123 Pare-Brise, Ludovic Vaesken a lui aussi affiché sa fierté dans des propos rapportés par l’OM. « C'est une vraie fierté pour 123 Pare-Brise de devenir "Fournisseur Officiel" de l'OM. Ce partenariat nous permet de développer notre belle marque en région PACA mais aussi partout en France. Comme l'OM, nous souhaitons aller Droit au But et devenir une vraie bonne surprise aux yeux des supporters de l'OM. Ainsi, nous sommes heureux de pouvoir leur offrir le meilleur des services et le meilleur accueil au sein de nos agences 123 Pare-Brise » a-t-il déclaré ce jeudi.