Officiel - OM : Transfert validé, il fait ses adieux !

Alexis Brunet

Mercredi soir, l’OM a officialisé une nouvelle arrivée, celle de Timothy Weah. L’international américain débarque dans le sud de la France sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat. Dans la foulée, l’attaquant a décidé de faire ses adieux à la formation turinoise ainsi qu’à ses supporters à travers un message rempli d’émotions.

Intertitre 1 Petit à petit, l’OM est en train de se construire un effectif costaud pour la saison prochaine. Le club phocéen a déjà renforcé sa défense centrale avec les arrivées de CJ Egan-Riley et de Facundo Medina et d’autres renforts pourraient suivre dans ce secteur. Au milieu de terrain, le seul Angel Gomes a débarqué pour le moment, mais c’est en attaque que Pablo Longoria s’est le plus activé. Le président marseillais a mis la main sur trois nouveaux joueurs : Pierre-Emerick Aubameyang, Igor Paixao et Timothy Weah.

Un prêt payant pour Weah Après le LOSC et le PSG, Timothy Weah va donc connaître son troisième club en France et cela pourrait ne pas plaire aux supporters parisiens. Pour faire venir le joueur de la Juventus de Turin, les négociations ont été longues et compliquées. Finalement, l’international américain s’est engagé avec l'OM sous la forme d’un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat de l’ordre de 14,4M€ à laquelle pourraient s’ajouter jusqu’à 4,1M€ de bonus.