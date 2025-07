Aymeric Laporte - OM : C’est confirmé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Et si l’OM signait un nouveau coup cet été ? À la recherche d’un renfort défensif, malgré l'arrivée de Facundo Medina, le club marseillais s’intéresse de très près à Aymeric Laporte. Le défenseur international espagnol, actuellement sous contrat avec Al-Nassr en Arabie saoudite, pourrait faire son retour en Europe — et Marseille serait bien sur le coup.

Ça bouge du côté de la Canebière ! Après avoir officialisé les arrivées de Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM continue de s’activer sur le marché. Et selon toute vraisemblance, Pierre-Emerick Aubameyang devrait faire son grand retour au Vélodrome. Un an après avoir rejoint l’Arabie saoudite, l’international gabonais est sur le point de retrouver Marseille pour renforcer le secteur offensif de Roberto De Zerbi.