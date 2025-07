Transfert à l’OM, le jackpot pour Benatia ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis le départ de Adrien Truffert à Bournemouth, le Stade Rennais est en quête active d’un nouveau latéral gauche. Et un nom revient avec insistance du côté de la Bretagne : Quentin Merlin. Pisté depuis plusieurs semaines par le club rouge et noir et un accord pourrait bien se dessiner dans les prochains jours.

À seulement 23 ans, Quentin Merlin a tapé dans l’œil de la cellule de recrutement rennaise. Son profil offensif, sa capacité à répéter les efforts et sa marge de progression séduisent fortement Habib Beye, qui voit en lui le parfait successeur d'Adrien Truffert, parti en Premier League. Le dossier est d’autant plus chaud que les dirigeants bretons multiplient les échanges avec leurs homologues marseillais.

Le transfert se rapproche pour Merlin Selon les informations de L'Equipe, mais aussi de La Provence, l'OM espère boucler ce deal dans les prochains jours. Actuellement aux Pays-Bas avec le reste du groupe, il pourrait bien écourter son stage pour prendre la direction de la Bretagne.