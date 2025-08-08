OM : La «dinguerie» après sa signature, il balance tout

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a déjà bouclé six recrues depuis le début du mercato. La dernière en date n’est autre que Timothy Weah qui s’est engagé en prêt payant toute la saison avec option d’achat. Accueilli par une flopée de supporters chauds mardi soir, Weah a été choqué de ce qui s’est passé à Marignane.

Mardi soir, après un long feuilleton qui a causé un clash public entre son agent et Damien Comolli, directeur général de la Juventus, Timothy Weah (25 ans) actait officiellement sa décision de quitter la Vieille Dame après deux saisons de collaboration au club piémontais. La cause ? L’Olympique de Marseille.

«Je n’ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie» Avec l’OM, grâce à un prêt payant d’une saison d’1M€ avec une option d’achat à 14,4M€ et des bonus de 4,1M€, Timothy Weah s’est engagé donc dans l’équipe de Roberto De Zerbi à vivre une atmosphère spéciale dans la cité phocéenne. Dès son arrivée à l’aéroport de Marignane, le titi parisien qui a fait ses classes au PSG a pris une claque devant les supporters marseillais chaud bouillants. « C’est une dinguerie. Je n’ai jamais vu un truc comme ça dans ma vie. Franchement, personnellement, je ne pense pas que je le mérite ».