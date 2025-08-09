OM : A peine arrivé, il s’annonce avec une autre équipe

Nouvelle recrue de l’Olympique de Marseille, Timothy Weah arrive en prêt avec option d’achat obligatoire depuis la Juventus Turin. L’international américain de 25 ans espère relancer sa carrière en Ligue 1… avec un œil déjà tourné vers un objectif majeur : disputer la Coupe du monde 2026 chez lui, aux États-Unis.
L’OM continue de façonner son effectif version 2025-2026, et mise cette fois sur un joueur polyvalent et explosif. Timothy Weah débarque sur la Canebière sous la forme d’un prêt d’un million d’euros, assorti d’une option d’achat obligatoire fixée à 14M€, plus trois millions de bonus.
Weah annonce ses objectifs
Formé au PSG, passé par Lille puis la Juventus, le fils de George Weah retrouve la France avec l’ambition de retrouver du temps de jeu et un rôle central dans un collectif ambitieux. Mais au-delà de ses objectifs en club, Weah l’a affirmé d’entrée : il voit l'OM comme un tremplin vers la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Son rêve avec la sélection américaine
« Mes objectifs sont aussi tournés vers la sélection, surtout avec la Coupe du Monde qui arrive... et qui aura lieu chez moi. Aujourd’hui, je suis un joueur important pour mon équipe nationale, donc je dois faire une grosse saison ici pour être prêt. Avec la grâce de Dieu, j’espère disputer ma deuxième Coupe du Monde. C’est clairement mon objectif » a confié Weah en conférence de presse.