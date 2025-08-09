Officiel : Gros transfert au PSG, la signature à 55M€ !

Pour le moment, le PSG s’était contenté d’annoncer l’arrivée d’une seule recrue, celle du gardien Renato Marin. Et voilà que ce samedi, c’est un deuxième portier qui s’est officiellement engagé avec le club de la capitale. Malgré la saison de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de changer de numéro 1 et c’est pour cela que Lucas Chevalier a été recruté, débarquant ainsi en provenance du LOSC.
Le PSG tient sa première grosse recrue de l’été si l’on exclut l’arrivée de Renato Marin. En effet, n’ayant pas obtenu d’accord avec Gianluigi Donnarumma pour prolonger, le club de la capitale a vite réagi pour se trouver un nouveau gardien numéro 1. Le PSG a alors trouvé son bonheur au LOSC avec un certain Lucas Chevalier, recruté pour 40M€ + 15M€ de bonus.
Chevalier a signé !
Ce samedi soir, le feuilleton Lucas Chevalier au PSG a pris fin. En effet, le club de la capitale a officialisé la signature du portier français en provenance du LOSC. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030 », peut-on lire dans le communiqué du PSG.
« Un gamin qui est en train de réaliser son rêve »
Lucas Chevalier en a également profité pour livrer ses premiers mots en tant que joueur du PSG : « Je suis un gamin qui est en train de réaliser son rêve. Depuis tout petit, j’ai l’envie de jouer au plus haut niveau. Je remercie le Président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et l’entraîneur, Luis Enrique ainsi que son staff et toutes les personnes qui ont travaillé pour me faire venir au Paris Saint-Germain. C’est une grande joie d’être ici ».