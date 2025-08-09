Officiel : Gros transfert au PSG, la signature à 55M€ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour le moment, le PSG s’était contenté d’annoncer l’arrivée d’une seule recrue, celle du gardien Renato Marin. Et voilà que ce samedi, c’est un deuxième portier qui s’est officiellement engagé avec le club de la capitale. Malgré la saison de Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de changer de numéro 1 et c’est pour cela que Lucas Chevalier a été recruté, débarquant ainsi en provenance du LOSC.

Le PSG tient sa première grosse recrue de l’été si l’on exclut l’arrivée de Renato Marin. En effet, n’ayant pas obtenu d’accord avec Gianluigi Donnarumma pour prolonger, le club de la capitale a vite réagi pour se trouver un nouveau gardien numéro 1. Le PSG a alors trouvé son bonheur au LOSC avec un certain Lucas Chevalier, recruté pour 40M€ + 15M€ de bonus.

Chevalier a signé ! Ce samedi soir, le feuilleton Lucas Chevalier au PSG a pris fin. En effet, le club de la capitale a officialisé la signature du portier français en provenance du LOSC. « Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans, qui portera le numéro 30, a signé un contrat avec le Club jusqu’en 2030 », peut-on lire dans le communiqué du PSG.