Donnarumma : Le message incroyable qui va mettre le feu au PSG !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parfois pointé du doigt pour ses erreurs, Gianluigi Donnarumma a fini par voir le PSG lui préférer Lucas Chevalier. Le gardien français va débarquer à Paris et le club a été clair : c'est lui qui sera le gardien numéro 1, titulaire. Pour l'Italien, il va falloir trouver une solution sinon accepter la cohabitation en sachant qu'il ne jouera pas sauf en cas d'absence de Chevalier. Sur les réseaux sociaux, il avait visiblement un message à faire passer...

Présent au PSG depuis 2021, Gianluigi Donnarumma se dirige peut-être vers la fin. Sous contrat au PSG jusqu'en 2026, l'Italien doit subir de plein fouet la décision du club à propos du choix de gardien numéro 1. Mais il n'a pas l'air de vouloir en rester là si l'on se réfère à sa dernière publication sur Instagram.

« Numéro 1 » Dans un cliché partagé sur Instagram, on aperçoit Gianluigi Donnarumma partager un moment en famille. Devant sa femme et lui, un gâteau apparaît avec écrit dans l'assiette « Numéro 1 ». Voilà peut-être une façon de faire passer un message à la direction du PSG...