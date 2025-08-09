Mercato - PSG : Luis Enrique boucle plusieurs transferts !

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, le PSG devrait annoncer l’arrivée de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Deux transferts voulus de longue date de la part de Luis Enrique, qui joue un rôle prépondérant dans les négociations. En effet, l’entraîneur parisien arrive à convaincre certains joueurs en leur promettant du temps de jeu, s’ils suivent scrupuleusement ses directives.

Le 13 août prochain, lors de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham, le PSG pourrait bien aligner plusieurs nouveaux joueurs. En effet, Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier sont tout proches de rejoindre le club de la capitale et ils pourraient vite être lancés dans le grand bain. Cela pourrait notamment être le cas pour le Français, qui est amené à prendre la place de Gianluigi Donnarumma.

Luis Enrique est déterminant dans les négociations Avant de signer au PSG, Illya Zabarnyi et Lucas Chevalier se sont entretenus avec Luis Enrique. D’après le journal espagnol AS, l’entraîneur parisien a sans doute été déterminant dans ces négociations, car il a l’habitude de convaincre les futures recrues du club de la capitale en leur promettant des garanties de jeu si elles respectent scrupuleusement ses directives. L’ancien coach du Barça s’impose donc comme le véritable maître à bord et il ne distribue aucun passe-droit, seuls le travail et la rigueur paient.