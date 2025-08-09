Gros transfert au PSG, son clan vend la mèche !

Alexis Brunet

Ce n’est un secret pour personne, Lucas Chevalier va s’engager avec le PSG très prochainement. Le club de la capitale s’est acquitté d’un chèque de 40M€ pour le faire venir auquel peuvent s’ajouter 15M€ de bonus. Le transfert n’est toutefois pas encore officiel, mais le père du portier a vendu la mèche pour son arrivée à Paris.

Après Renato Marin, le PSG s’apprête à accueillir un nouveau gardien de but. Si le jeune Italien vient pour être numéro trois dans la hiérarchie, avec Lucas Chevalier, le club de la capitale va s’offrir un nouveau numéro un. Le futur ancien Lillois va prendre la place qui était occupée jusque là par Gianluigi Donnarumma.

Le père de Chevalier vend la mèche pour son transfert ! Bien que quasi certain, le transfert de Lucas Chevalier n’a toutefois pas encore été officialisé. Interrogé par le journal L’Équipe, le père du gardien de but a toutefois vendu la mèche. « Il ne choisit pas la facilité. Il aurait pu prendre d'autres chemins mais là, il va dans un club qui a tout gagné, avec un statut qui va changer pour lui. Mais il y va en ayant conscience de tout ça », a déclaré Freddy Chevalier.