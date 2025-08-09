PSG - Messi : Le transfert «choc» !

Alexis Brunet

En 2021, le PSG frappait un énorme coup sur le marché des transferts en réussissant à attirer Lionel Messi, contraint de quitter le FC Barcelone. Un départ qui a fait l’effet d’un choc pour Pedri, car le milieu de terrain ne s’attendait pas du tout à perdre l’Argentin, qui était le symbole du Barça depuis de très nombreuses années.

S’il y a des transferts qui paraissent évidents, celui de Lionel Messi au PSG en 2021 fait à coup sûr partie d’une autre catégorie. On pensait alors que l’Argentin allait faire toute sa carrière au FC Barcelone, mais les soucis économiques du géant espagnol ont malheureusement poussé l’attaquant au départ et Paris a alors sauté sur l’occasion.

Le départ de Messi a été un choc pour Pedri Forcément, le départ de Lionel Messi avait très mal été vécu par les supporters barcelonais et surtout l’effectif du champion d’Espagne. Lors d’un entretien accordé à France Football, Pedri s’est d’ailleurs exprimé sur ce départ qu’il a vécu comme un véritable choc. « Le départ de Leo (pour le Paris-SG) a été très dur pour le club, surtout car personne ne s'y attendait. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais au Japon pour les Jeux Olympiques et, honnêtement, j'avais du mal à y croire. Réaliser qu'il ne serait plus là avec nous a constitué un choc, car Leo possédait cette capacité à gagner des matches presque à lui seul et ça changeait tout. »