Mercato : Un ovni débarque au PSG !

Alexis Brunet

Après plusieurs saisons du côté de Lille, Lucas Chevalier s’apprête à devenir un joueur du PSG. Le Français va s’engager contre un chèque de 55M€ bonus compris et il va devenir le portier tricolore le plus cher de l’histoire. En mettant la main sur l’ancien joueur du LOSC, le champion d’Europe va surtout voir débarquer une sorte d’ovni.

Le 13 août prochain, le PSG doit disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham à Udine. Pour l’occasion, ce n’est pas Gianluigi Donnarumma mais bien Lucas Chevalier qui devrait garder la cage du club de la capitale. En effet, le Français est sur le point de débarquer à Paris et Luis Enrique souhaite l’installer en tant que numéro un.

Le PSG a dépensé une belle somme pour Chevalier Du fait de la non-prolongation de contrat de Gianluigi Donnarumma, le PSG a donc dû s’activer pour trouver un nouveau gardien titulaire. Le club de la capitale a décidé de foncer sur Lucas Chevalier, qui était déjà pisté depuis plusieurs mois par Luis Campos. Finalement, le champion de France va débourser 40M€ plus 15M€ de bonus pour s’offrir le Français pour les cinq prochaines années.