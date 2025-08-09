Paris FC - «C'est énorme» : Le transfert historique annoncé en direct !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Tout juste promu, le Paris FC va redécouvrir la Ligue 1 pour la première fois depuis des décennies. L'objectif de ce mercato estival était donc de trouver de bons profils solides pour affronter cette nouvelle compétition. Le club a beaucoup travaillé mais vise encore des joueurs, à l'image de Matthis Abline. Une offre de 25M€ a été refusée par Nantes.

Pour son retour dans l'élite, le Paris FC veut enchaîner les transferts mais tout ne se passe pas forcément comme prévu. Vendredi, les dirigeants ont fait une offre de 25M€ pour recruter l'attaquant du FC Nantes Matthis Abline. Une somme qui aurait déjà battu des records pour le Paris FC mais malheureusement, cela ne va pas suffire.

Le Paris FC tente un transfert historique Il y a quelques semaines, le Paris FC a déjà enregistré l'arrivée historique d'Otavio pour 17M€. En proposant 25M€ pour Matthis Abline, le record aurait été à nouveau largement battu. « C’est déjà énorme comme offre. 25 pour un attaquant qui a joué le maintien. Même si on croit tous que c’est un bon joueur, qui doit montrer au-dessus maintenant, si tant est que le PFC c’est au-dessus, 25M€… » réagit Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.