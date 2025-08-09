Urgence au PSG, Luis Enrique réclame deux transferts !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du début de la nouvelle saison, le PSG n'a pas été très efficace sur le mercato et veut accélérer les choses. Le club a plusieurs dossiers en cours et s'apprête à valider l'arrivée de Lucas Chevalier. Le club a également trouvé un accord pour le recrutement d'Illya Zabarnyi. Luis Enrique veut ces deux joueurs au plus vite pour démarrer plus sereinement le nouvel exercice.

Concentré sur sa fin de saison qui s'est terminée en finale de la Coupe du monde des clubs par une défaite face à Chelsea, le PSG a pris du retard sur son mercato. Le club est tout de même en passe de valider deux dossiers importants. A une semaine à peine de la reprise du championnat, Luis Enrique réclame Lucas Chevalier et Illya Zabarnyi au club dans les prochains jours.

Le PSG prêt à accueillir 2 joueurs ? Dans sa volonté de renforcer un peu son effectif, le PSG doit faire venir au club plusieurs joueurs mais les choses ont traîné en longueur. Plus de place pour la patience désormais, il faut conclure. « Luis Enrique veut Zabarnyi et Chevalier pour mercredi. Donc quand le PSG veut accélérer sur des dossiers, on met le petit coup d’accélérateur, on débloque les petits millions qui manquent. Et tout se débloque très facilement. C’est quand même plus simple la vie avec des millions supplémentaires. Quand tu en as c’est bien, mais quand tu peux faire des petits rallonges, c’est plus simples » déclare Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.