PSG : Luis Enrique a trouvé son Lamine Yamal !

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à seulement 18 ans, Lamine Yamal semble déjà ne pas posséder d’équivalent dans le monde du football. Mais pour Alain Giresse, du côté du PSG, la présence de Désiré Doué permet à Luis Enrique de compter sur l’un des plus grands talents du monde, tout comme le Barça avec Yamal.

Le 22 septembre prochain se tiendra la 69ème cérémonie du Ballon d’Or. Considéré comme le grand favori de cette édition 2025, Ousmane Dembélé devra se méfier du phénomène Lamine Yamal. Âgé de 18 ans seulement, le prodige du FC Barcelone représente la principale menace dans le titre du numéro 10 du PSG. Considéré comme l’un des meilleurs du monde, l’international Espagnol n’a pas d’égal.

« Il faut dire que dans cette équipe, il y a du premier choix » Pourtant, certains observateurs estiment que du côté du PSG, un certain crack peut très bien jouer dans la cour de Lamine Yamal. C’est notamment le cas d’Alain Giresse qui s’est exprimé sur la course au Ballon d’Or auprès du Parisien ce vendredi. « Paris est comme je le pensais, le club le plus représenté et c’est logique. Il faut dire que dans cette équipe, il y a du premier choix : Hakimi, Vitinha, Dembélé, Donnarumma, Mendes, Ruiz qui est très précieux, moins sur le devant de la scène que les autres mais son apport est tellement important », a ainsi confié la légende des Girondins de Bordeaux avant de poursuivre.