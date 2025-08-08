Dembélé : Une star du PSG abandonne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça y est, depuis ce jeudi, on connait la liste des 30 nommés pour le Ballon d’Or 2025. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG, Ousmane Dembélé est présent, lui qui fait office de grand favori. Une distinction que certains n’hésiteraient d’ailleurs pas à remettre à Vitinha. Le milieu du PSG est également dans cette liste, mais voilà que le Portugais est plutôt lucide sur ses chances face à Dembélé.

La saison dernière restera historique pour le PSG, qui a remporté notamment sa première Ligue des Champions. Une victoire qui permet aujourd’hui à Ousmane Dembélé le grand favori pour le Ballon d’Or et ainsi succéder à Rodri. Alors que Lamine Yamal a également des arguments en sa faveur, le numéro 10 du PSG semble désormais le mieux placé. Mais attention pourquoi pas à une surprise possible avec une autre star parisienne. Achraf Hakimi et Vitinha pourraient également avoir leur mot à dire pour cette édition 2025 du Ballon d’Or.

« Le plus méritant, c’est Ousmane Dembélé » Vitinha croit-il notamment en ses chances pour le Ballon d’Or cette année ? La question lui a directement été posée par Ligue 1+. Le milieu de terrain du PSG a alors été très clair, désignant Ousmane Dembélé comme le grand favori : « Est-ce qu’au fond de mon coeur, je me dis que je peux gagner le Ballon d’Or ? Ça serait incroyable. Mais je pense et je trouve que le plus méritant, c’est Ousmane Dembélé cette année. C’est vraiment l’homme qui nous a amené jusqu’à la fin et au titres qu’on a gagnés. Pour moi, à mon avis, c’est lui qui le mérite le Ballon d’Or cette année. Mais c’est vrai que tout le monde rêve de gagner le Ballon d’Or un jour. Mais voilà, si ça vient, c’est incroyable ».