Kolo Muani : Le cadeau préparé par l'Arabie Saoudite au PSG !

Indésirable au PSG, Randal Kolo Muani devrait prochainement quitter le club parisien. L’attaquant de 26 ans attise les convoitises de plusieurs clubs, dont la Juventus. Mais le club italien n’est pas seul sur ce dossier puisque Newcastle, à la recherche d’un attaquant, est en pourparlers avec l’international Français en vue d’un transfert.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG ne compte plus du tout sur Randal Kolo Muani. L’attaquant de 26 ans n’entre plus dans les plans de Luis Enrique, et devrait quitter Paris cet été. Si son départ est certain, le Français ne rejoindra pas forcément la Juventus, qui s’avançait jusque-là en tant que grand favori dans ce dossier.

Kolo Muani vers la Premier League ? En effet, alors que le PSG réclame environ 50M€ afin de se séparer de son buteur, Randal Kolo Muani pourrait rejoindre la Premier League. Au cours des dernières semaines, Manchester United et Chelsea se sont notamment positionnés, sans pour autant transmettre d’offres au PSG. Mais alors qu’Alexander Isak devrait quitter le club, Newcastle se cherche un attaquant sur le marché.