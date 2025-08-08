90M€ : Le PSG va se faire voler une star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé timidement au PSG en 2022, Vitinha est petit à petit devenu le véritable patron de l’entrejeu parisien. Adoré par Luis Enrique, l’international Portugais attise les convoitises du Real Madrid selon la presse espagnole. Si l’opération paraît compliquée, les dirigeants madrilènes pourraient tenter leur chance en 2026 contre une grosse indemnité de transfert.

Il est désormais l’un des grands patrons du PSG. Recruté en 2022 en provenance du FC Porto, Vitinha a connu une première saison contrastée à Paris, avant de véritablement exploser sous les ordres de Luis Enrique la saison dernière. Vainqueur de la Ligue des Champions chez les Rouge et Bleu, le Portugais attise les convoitises.

Le Real Madrid est dingue de Vitinha En effet, à en croire les dernières indiscrétions de MARCA, Vitinha plaît beaucoup au Real Madrid. Le club espagnol cherche actuellement des pistes pour renforcer son milieu de terrain, et a coché le nom du numéro 17 du PSG. Cependant, le média ibérique précise qu’à ce jour, un transfert du Portugais est tout bonnement impossible.