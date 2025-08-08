Un «scandale» au PSG, la grosse annonce en direct !

Alexis Brunet

Jeudi, la liste des 30 nommés pour le Ballon d’or a été dévoilée. Le PSG arrive à placer neuf de ses joueurs, mais pas Marquinhos, ni Willian Pacho. Un scandale pour certains, surtout concernant l’international équatorien, qui s’est montré particulièrement flamboyant pour sa première saison avec le champion de France.

La saison dernière, le PSG a presque tout gagné (défaite en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea, 3-0), avec notamment une victoire impressionnante en finale de Ligue des champions contre l’Inter Milan, 5-0. Forcément, grâce à ces performances, le club de la capitale a réussi à placer plusieurs de ses joueurs dans la liste du Ballon d’or.

Le PSG place neuf joueurs parmi les 30 Jeudi, la liste des nommés pour le Ballon d’or a été dévoilée et le PSG a réussi à y placer neuf de ses joueurs. On y retrouve bien sûr Ousmane Dembélé, qui fait office de grand favori, même s’il faudra se méfier de Lamine Yamal qui pourrait créer la surprise. Vitinha, Hakimi, Kvaratskhelia, Doué, Mendes, Ruiz, Donnarumma et Neves sont les autres chances parisiennes.