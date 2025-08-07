78,5M€ - BeIN SPORTS : Un clash éclate !

Amadou Diawara

BeIN SPORTS a trouvé un accord à hauteur de 78,5M€ avec la LFP pour diffuser un match par journée de championnat de Ligue 1 en 2025-2026. Toutefois, la chaine n'est pas totalement libre de ses choix de rencontre. En guise de contestation, BeIN SPORTS n'a viré que 14M€ sur les 18M€ négociés pour son premier versement.

Entre DAZN et la LFP, c'est terminé. En effet, la plateforme de streaming ne sera plus le diffuseur de la Ligue 1 lors de la saison 2025-2026. En effet, le championnat de France sera retransmis sur Ligue 1+ et sur BeIN Sports la saison prochaine.

Face à la LFP, BeIN SPORTS réclame une liberté totale Selon les informations de L'Equipe, BeIN SPORTS et la LFP ont trouvé un accord à hauteur de 78,5M€ pour le prochain exercice. Pour cette somme, la chaine peut diffuser un match à chaque journée de Ligue 1. S'il dispose du choix 1 ou du choix 2 en alternance, BeIN SPORTS ne peut pas récupérer la même équipe plus de huit fois dans une saison. De surcroit, il ne peut pas retransmettre les rencontres d'un même club deux fois de suite.