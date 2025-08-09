Transfert à 35M€ : C’est confirmé au PSG !

Pierrick Levallet

Le mercato est en train de prendre feu du côté du PSG. Le club de la capitale a bouclé le transfert de Lucas Chevalier. Mais désormais, les dirigeants parisiens doivent s’occuper du cas Gianluigi Donnarumma. Les Rouge-et-Bleu auraient d’ailleurs déjà fixé leur prix pour le portier italien, qui aurait quelques options sur le mercato.

En l’espace de quelques heures, le PSG a mis le feu sur le mercato. Le club de la capitale a bouclé deux transferts : ceux d’Illya Zabarnyi et de Lucas Chevalier. L’arrivée de ce dernier chez les Rouge-et-Bleu devrait inévitablement pousser Gianluigi Donnnarumma vers la sortie. Le PSG voudrait éviter qu’il ne parte libre en juin 2026 après l’expiration de son contrat et préférerait donc le vendre dès cet été.

Le PSG a déjà fixé son prix pour Donnarumma... La tendance semble d’ailleurs se confirmer petit à petit. Comme le rapporte TeamTALK, le PSG aurait fixé son prix à 35M€ pour le transfert de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but de 26 ans aurait quelques options sur le mercato. Le portier italien est notamment annoncé avec insistance du côté de la Premier League ces derniers temps.