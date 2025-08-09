PSG - Donnarumma : L’incroyable coup de bluff !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG s’apprête à recruter Lucas Chevalier, la situation de Gianluigi Donnarumma semble délicate. Le portier italien refuserait de prolonger ce qui semble le pousser vers un départ inévitable. Mais vu d’Italie, il semblerait on estime plutôt qu’il s’agite d’un coup de bluff qui se terminera par une prolongation.

Avec l’arrivée imminente de Lucas Chevalier, le PSG a donc pris une décision radicale qui semble sceller l’avenir de Gianluigi Donnarumma, plus que jamais poussé au départ alors qu’il a refusé des offres de prolongation. Mais Alberto Brignoli refuse toujours d’y croire et imagine un coup de bluff du PSG.

Donnarumma sur le départ, l’Italie n’y croit pas « Gigio est l'un des trois meilleurs gardiens du monde. A 26 ans, il a déjà disputé 500 matchs, il a remporté l'Euro et la Ligue des Champions, on parle d'un champion », assure l’ancien gardien de but de l’AEK Athènes dans une interview accordée à TMW, avant de poursuivre.