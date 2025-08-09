Incroyable, une star du PSG annule son transfert

Pierrick Levallet

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma anime le mercato du PSG. Alors que le club de la capitale vient de recruter Lucas Chevalier, le portier italien ne sait pas encore où il évoluera lors de la saison à venir. Le gardien de but de 26 ans ne serait d’ailleurs plus autant déterminé qu’avant à l’idée de quitter les Rouge-et-Bleu dès cet été.

Le feuilleton Gianluigi Donnarumma commence à s’éterniser au PSG. Alors que son contrat expire en juin 2026, le portier italien ne s’est toujours pas mis d’accord avec sa direction pour sa prolongation. Le dossier semble même au point mort, et le transfert de Lucas Chevalier a mis du plomb dans l’aile à la potentielle extension de bail du gardien de 26 ans. Un transfert ne serait donc pas à exclure pour Gianluigi Donnarumma cet été. Mais le champion d’Europe aurait, à la surprise générale, changé d’avis pour son avenir.

«Il dit à Paris qu’il préférerait rester» « La chose intéressante est que pendant les discussions entre Donnarumma et le PSG cet été, Donnarumma a dit au club qu’il avait d’autres options, à un certain point, il a annoncé qu’il ne voulait pas rester au PSG. Maintenant que le PSG a acheté un nouveau gardien, il dit à Paris qu’il préférerait rester, et qu’il considérerait l’idée de rester et partir libre dans un an » a révélé le journaliste Duncan Castles dans le Transfers Podcast.