AccueilMercato Football

Mercato : Un joueur «très connu» est attendu au RC Lens !

Mercato : Un joueur «très connu» est attendu au RC Lens !
Alexis Poch -
Journaliste
Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 32 ans, Florian Thauvin va signer son grand retour en Ligue 1 puisque le Français de 32 ans a signé au RC Lens. Thauvin évoluait à l'Udinese depuis 2023 où il faisait de belles choses. Le club nordiste en a profité pour le recruter, une opération estimée aux alentours des 6M€. Ancienne gloire, sa présence en Ligue 1 sera à coup sûr remarquée.

A 32 ans, Florian Thauvin a déjà beaucoup voyagé de club en club dans sa carrière. Il va connaître une nouvelle expérience en Ligue 1 chez le RC Lens, 4 ans après son départ de Marseille. International français aux 10 sélections, il pourra sans doute apporter du positif à cette équipe lensoise mais Daniel Riolo s'interroge quand même sur sa venue dans le nord de la France.

Thauvin à Lens, une bonne idée ?

Auteur d'une saison à 9 buts et 5 passes décisives en 29 matches, Florian Thauvin présente un bilan plutôt satisfaisant et ce n'est pas une surprise si le RC Lens a tenté le coup. « C’est toujours une curiosité quand tu as des mecs comme ça très connus qui reviennent. Maintenant, j’ai toujours l’esprit un peu mal tourné » démarre Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.

Daniel Riolo annonce un choix étrange

Pas totalement convaincu par l'arrivée de Florian Thauvin à Lens, Daniel Riolo n'a pas hésité à étaler ses doutes. « Je me dis qu’il était à l’Udinese et on me disait qu’il était bon, il est devenu essentiel. S’il est bon et devenu essentiel, il quitte la Serie A pour venir jouer à Lens ? Même si l’ami de Leca, si le projet lui a plu, ça me parait un peu curieux. Maintenant, s’il est toujours en forme, j’ai envie de voir » poursuit l'éditorialiste. Reste à savoir si Florian Thauvin aura la même réussite du côté de Lens pour la saison à venir.

Articles liés