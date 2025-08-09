Mercato : Un joueur «très connu» est attendu au RC Lens !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A 32 ans, Florian Thauvin va signer son grand retour en Ligue 1 puisque le Français de 32 ans a signé au RC Lens. Thauvin évoluait à l'Udinese depuis 2023 où il faisait de belles choses. Le club nordiste en a profité pour le recruter, une opération estimée aux alentours des 6M€. Ancienne gloire, sa présence en Ligue 1 sera à coup sûr remarquée.

A 32 ans, Florian Thauvin a déjà beaucoup voyagé de club en club dans sa carrière. Il va connaître une nouvelle expérience en Ligue 1 chez le RC Lens, 4 ans après son départ de Marseille. International français aux 10 sélections, il pourra sans doute apporter du positif à cette équipe lensoise mais Daniel Riolo s'interroge quand même sur sa venue dans le nord de la France.

Thauvin à Lens, une bonne idée ? Auteur d'une saison à 9 buts et 5 passes décisives en 29 matches, Florian Thauvin présente un bilan plutôt satisfaisant et ce n'est pas une surprise si le RC Lens a tenté le coup. « C’est toujours une curiosité quand tu as des mecs comme ça très connus qui reviennent. Maintenant, j’ai toujours l’esprit un peu mal tourné » démarre Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.