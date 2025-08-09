Mercato : Un joueur «très connu» est attendu au RC Lens !

A 32 ans, Florian Thauvin va signer son grand retour en Ligue 1 puisque le Français de 32 ans a signé au RC Lens. Thauvin évoluait à l'Udinese depuis 2023 où il faisait de belles choses. Le club nordiste en a profité pour le recruter, une opération estimée aux alentours des 6M€. Ancienne gloire, sa présence en Ligue 1 sera à coup sûr remarquée.
A 32 ans, Florian Thauvin a déjà beaucoup voyagé de club en club dans sa carrière. Il va connaître une nouvelle expérience en Ligue 1 chez le RC Lens, 4 ans après son départ de Marseille. International français aux 10 sélections, il pourra sans doute apporter du positif à cette équipe lensoise mais Daniel Riolo s'interroge quand même sur sa venue dans le nord de la France.
Thauvin à Lens, une bonne idée ?
Auteur d'une saison à 9 buts et 5 passes décisives en 29 matches, Florian Thauvin présente un bilan plutôt satisfaisant et ce n'est pas une surprise si le RC Lens a tenté le coup. « C’est toujours une curiosité quand tu as des mecs comme ça très connus qui reviennent. Maintenant, j’ai toujours l’esprit un peu mal tourné » démarre Daniel Riolo dans l'After Foot sur RMC.
Daniel Riolo annonce un choix étrange
Pas totalement convaincu par l'arrivée de Florian Thauvin à Lens, Daniel Riolo n'a pas hésité à étaler ses doutes. « Je me dis qu’il était à l’Udinese et on me disait qu’il était bon, il est devenu essentiel. S’il est bon et devenu essentiel, il quitte la Serie A pour venir jouer à Lens ? Même si l’ami de Leca, si le projet lui a plu, ça me parait un peu curieux. Maintenant, s’il est toujours en forme, j’ai envie de voir » poursuit l'éditorialiste. Reste à savoir si Florian Thauvin aura la même réussite du côté de Lens pour la saison à venir.