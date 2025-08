Un joueur de l'OM dégoute le RC Lens sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Toujours très actif sur le mercato, l'OM a validé de nombreux transferts depuis quelques semaines. Forcément, il faut dégraisser l'effectif de Neal Maupay pourrait quitter la cité phocéenne cet été. Le Français a rejoint le club l'année dernière et est sous contrat jusqu'en 2028. Mais il y a peu de prétendants qui pensent à la recruter. Le RC Lens se pencherait sur son cas mais son salaire pose problème.

En débarquant à la fin du mercato l'année dernière, Neal Maupay a fait ses preuves et est apparu comme un élément solide. Mais il est loin d'être indispensable aux yeux de Roberto De Zerbi à cause de son manque de précision et son manque d'efficacité. Malgré le fait qu'il soit lié jusqu'en 2028 au club, un départ est tout à fait possible dans les prochaines semaines. Son prix serait de 5M€ mais c'est surtout son salaire qui refroidit les espoirs du RC Lens. Le club nordiste espère pouvoir se pencher sur son dossier.

Le RC Lens bloqué par le salaire de Maupay Alors que l'OM ne serait pas ouvert à un départ de Neal Maupay cet été, la direction a estimé son prix à 5M€. Mais il est difficile de trouver des prétendants pour l'attaquant de 28 ans, lui qui est officiellement un joueur marseillais depuis la levée de son option d'achat obligatoire. D'après La Tribune Olympienne, le RC Lens est pourtant sur le dossier mais son salaire de 3M€ annuels brut est un problème. Le club ne se voit pas lui offrir une telle somme.