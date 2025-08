Transfert au PSG : L’OL s’en mêle, ça chauffe en coulisses !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre le PSG et Lucas Chevalier, l’accord aurait été passé. Le gardien du LOSC devrait troquer la tunique des Dogues pour le rouge et le bleu du Paris Saint-Germain avant la fin du mercato. Cependant, Lille ne validera rien sans avoir mis la main sur son successeur et il se trouve que l’OL compliquerait la tâche…

Onze saisons se sont écoulées depuis l’entrée de Lucas Chevalier au centre de formation de LOSC. Cette longue collaboration devrait prendre fin d’ici la clôture au 1er septembre prochain au vu déjà convenu avec le PSG selon divers médias. Afin de valider cette opération, les dirigeants lillois aimeraient dénicher le remplaçant de Chevalier sur le marché.

Avant de laisser filer Chevalier, Lille cherche son remplaçant C’est pourquoi le LOSC étudierait le marché portugais avec notamment la piste menant à Ricardo Velho. Une option judicieuse pour le pensionnaire de Ligue 1 en raison de la relégation de Farense et son souhait de demeurer dans l’élite d’un championnat européen afin de retrouver la sélection portugaise. Lille serait une possibilité d’après Foot Mercato.