Il abandonne l’OM, De Zerbi le recadre !

Nouvelle saison blanche du côté de l’OM qui court toujours derrière un titre depuis 2012 et la Coupe de la Ligue. Roberto De Zerbi avait fait de la Coupe de France un objectif publiquement assumé, mais l’aventure s’est brusquement arrêtée dès les 1/16èmes de finale contre le LOSC aux tirs au but (1-1 puis 2-4). Ayant raté sa tentative, Jonathan Rowe a présenté ses excuses à l’ensemble du vestiaire, mais a été rappelé à l’ordre par son coach pour une tout autre raison.

Le 14 janvier dernier, l’OM sortait dès les 1/16èmes de finale de la Coupe de France face au LOSC au terme d’une cruelle séance de tirs au but pour les hommes de Roberto De Zerbi. Menés après l’ouverture du score Hakon Arnar Haraldsson, les joueurs de l’Olympique de Marseille ont égalisé par le biais de Luis Henrique dans les ultimes secondes du temps additionnel.

«J’aime être honnête et admettre quand je ne suis pas à la hauteur» Cependant, le même Luis Henrique a manqué sa tentative aux tirs au but avant que Jonathan Rowe en fasse de même. De leur côté, les tireurs lillois ont fait un sans-faute. Désillusion donc pour le vestiaire de l’OM et plus précisément Jonathan Rowe qui a fait son mea culpa devant ses coéquipiers (1-1 puis 2-4). Un discours filmé par les caméras de l’Olympique de Marseille et diffusé pendant le 4ème épisode de la série documentaire YouTube du club intitulé : Sans jamais rien lâcher. « Écoutez, je me sens vraiment mal. Je sais qu’on voulait tous se qualifier pour le prochain tour. C’est pourquoi je m’excuse. Je sais combien vous avez tous travaillé dur pour faire un résultat ce soir mais tout ça pour vous dire que je suis désolé. J’aime être honnête et admettre quand je ne suis pas à la hauteur ».