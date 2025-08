OM : Un transfert «surprise» annoncé en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM poursuit son recrutement offensif. Après Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais souhaiterait recruter un nouvel ailier droit. La piste Edon Zhegrova (LOSC) serait à un stade très avancé. Un dossier qui en a surpris plus d'un. Sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins ne s'attendait pas à un tel mouvement.

Zhegrova est chaud, mais...

« Après, il faut quand même apporter de la nuance. L'OM est dessus, ils veulent vraiment le faire et il y a de premiers contacts qui ont été entamés entre la direction sportive de l'OM et le joueur. Le joueur est très partant pour signer à l'OM, mais cela ne dépend pas que de lui puisqu'il a encore un an de contrat avec Lille. Il faut que les deux clubs trouvent un terrain d'entente » a déclaré Hawkins sur le plateau de l’After Foot.