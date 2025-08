OM : Greenwood change d'équipe, c'est imminent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant un moment que Mason Greenwood est devenu persona non grata en Angleterre. Une situation qui l'a amené à rejoindre l'OM l'été dernier et voilà qu'un nouveau grand changement va intervenir pour le Britannique. En effet, si Greenwood compte une sélection avec les Three Lions, le voilà sur le point de pouvoir défendre les couleurs de la Jamaïque.

A 23 ans, Mason Greenwood s'est totalement relancé sous le maillot de l'OM. En cette période de mercato estival, le club phocéen a d'ailleurs déclaré l'Anglais comme intransférable. Malgré l'intérêt d'Al-Nassr, il n'est pas question que Greenwood change d'équipe. En revanche, le numéro 10 olympien s'apprêterait à changer... de sélection.

Greenwood avait la Jamaïque ! Si Mason Greenwood a connu une cape avec l'Angleterre, il n'a plus joué avec les Three Lions depuis 2020. Et voilà qu'il devrait changer de sélection pour représenter la Jamaïque. Selon les informations de la BBC, le joueur de l'OM aurait enfin obtenu son passeport jamaïcain. De quoi ainsi donner la possibilité à Greenwood d'évoluer désormais pour les Reggae Boyz.