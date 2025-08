Franck Ribéry : Le très gros coup de l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs, l’OM vient de réaliser le plus gros transfert de son histoire en lâchant 35M€ pour recruter Igor Paixao. Méconnu du grand public, l’ailier brésilien s’est présenté en conférence de presse et a été interrogé sur son profil qu’il compare à celui d’un certain Franck Ribéry. Rien que ça.

C'est désormais officiel, l'OM a battu son record de transfert en recrutant Igor Paixao. L'ailier brésilien a débarqué en provenance de Feyenoord pour environ 35M€, bonus compris, battant ainsi le précédant record détenu par Vitinha, qui avait lui signé pour 32M€, en comptant là aussi les bonus. Et pourtant Paixao est méconnu du grand public. Mais lors de sa présentation officielle à l'OM, devant la presse, il a décrit ses qualités, en se comparant notamment à un certain Franck Ribéry.

Paixao se compare à Ribéry « Je pense à Ribéry. Oui, plusieurs joueurs sont passés ici. Ribéry avait des caractéristiques proches des miennes : ses dribbles, ses buts… C’est quelqu’un d’exceptionnel. Je veux me montrer comme lui, donner le meilleur pour faire l’histoire avec ce club », confie-t-il en conférence de presse avant d’en dire plus son profil.