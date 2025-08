OM - Arabie Saoudite : Un deal XXL confirmé !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après une première saison réussie en Ligue 1, Mason Greenwood est dans le viseur de l’Arabie Saoudite et plus précisément d’Al-Nassr. Plusieurs intermédiaires auraient commencé à sonder le marché saoudien pour l’ailier âgé de 23 ans, bien qu’ils ne soient pas forcément en contact direct avec la direction marseillaise. Toutefois, le prix demandé par l’OM aurait refroidi les clubs intéressés.

Zhegrova pour concurrencer et non remplacer Greenwood ?

Le quotidien sportif précise en revanche que si certains clubs sont intéressés par Mason Greenwood, ils auraient été refroidis par le montant demandé par l’OM. Dans le même temps, Marseille a activé une nouvelle piste au même poste, celle menant à Edon Zhegrova. Des négociations sont en cours avec le LOSC, où il n’a plus qu’un an de contrat, dans l’optique d’un transfert de l’international kosovar (34 sélections). Les Dogues réclament 20M€ bonus compris pour s’en séparer et l’OM a un autre problème à régler, n’ayant plus la place pour un autre joueur avec le statut d’extracommunautaire. En ce sens, Foot Mercato, qui assure qu’Edon Zhegrova n’est pas considéré comme le remplaçant de Mason Greenwood, mais comme son concurrent, précise que l’entourage du joueur cherche une solution et essaye de lui trouver un passeport européen.