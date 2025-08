Mercato : L'Arabie Saoudite a fait un très gros cadeau à l'OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a un an, l'OM réalisait un mercato estival XXL bouclé notamment avec la signature d'Adrien Rabiot. Parmi les autres arrivées au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, on retrouvait également Mason Greenwood. Alors que l'Anglais avait été acheté pour 30M€ à Manchester United, l'OM devrait remercier l'Arabie Saoudite pour cette réussite. Explications.

L'été dernier, l' OM avait donc réussi à recruter Mason Greenwood à Manchester United , moyennant 30M€. Mais voilà que si le club phocéen avait pu mettre la main sur l'Anglais, c'est aussi parce que les Saoudiens s'étaient retirés du dossier. En effet, comme l'explique Ben Jacobs pour TalkSport, l'Arabie Saoudite était intéressée par Greenwood l'été dernier. Les négociations avaient ainsi été lancées, avant de finalement être stoppées craignant une mauvaise publicité à cause de la polémique autour de celui qui a rejoint l' OM , qui avait été accusé de violences conjugales.

Un retour à la charge voué à l'échec

L'Arabie Saoudite n'a donc pas été jusqu'au bout avec Mason Greenwood et voilà qu'un an plus tard, l'heure de revenir à la charge aurait sonné. En effet, Al-Nassr serait intéressé par le numéro 10 de l'OM, mais le transfert serait quasiment impossible. « Actuellement, le prix du joueur est un prix impossible pour Al-Nassr y compris pour l'Arabie Saoudite. Al-Nassr voudrait le recruter, mais l'OM le voit comme un joueur clé du projet de De Zerbi », a expliqué Fabrizio Romano. Il faut dire que l'OM réclamerait pas moins de 98M€ pour Greenwood.