Transfert à 30M€ : L’OM se prend un stop !

À seulement 21 ans, Joël Ordoñez s’impose comme l’un des défenseurs les plus prometteurs d’Europe. Révélé à Bruges cette saison, le jeune Équatorien, souvent comparé à Willian Pacho (PSG), attire déjà les convoitises des plus grands clubs, dont l’Olympique de Marseille, qui a vu sa première offre refusée par le club belge.

Formé à Independiente del Valle, Joël Ordoñez a rapidement tapé dans l’œil des recruteurs européens. C’est finalement le Club Bruges qui l’enrôle en 2023, flairant le potentiel du jeune axial. Défenseur gaucher, puissant, rapide et doté d’un très bon sens de l’anticipation, Ordoñez séduit par sa maturité dans les duels et sa qualité de relance. Malgré quelques erreurs de jeunesse, son profil attire aujourd’hui les regards des clubs, notamment de l'OM. En quête d'un nouveau défenseur axial, le club entraîné par Roberto de Zerbi pourrait réaliser un gros coup si l'on se réfère aux déclarations de Sacha Tavolieri.