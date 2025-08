OM : Un joueur fait ses adieux, son transfert est confirmé

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse italienne confirme l'arrivée imminente de Timothy Weah à l'OM. Le joueur de 25 ans aurait quitté le centre d'entraînement de la Juventus ce mardi matin. Le fils de George Weah est attendu à Marseille dans quelques heures. Il devrait passer sa visite médicale avant d'être prêté jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Le nom de la prochaine recrue de l’ OM ne fait désormais plus de doute. Après plusieurs semaines de négociations, le club marseillais a finalement trouvé un terrain d’entente avec la Juve pour Timothy Weah. Comme annoncé par la Gazzetta dello Sport ce lundi, les derniers détails ont été réglés.

Pour Weah, c'est bouclé

Formé au PSG et passé par le LOSC avant de s’envoler pour la Juventus, Weah va rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt payant d’un an. L’option d’achat est obligatoire et serait estimée à 18M€.