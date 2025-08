OM : L’incroyable boycott pour son transfert

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé par l’OM, Joel Ordonez commence à perdre patience. Alors que le Cercle Bruges refuse les offres marseillaises, pourtant bien supérieures aux attentes initiales, le jeune défenseur équatorien a décidé de faire un geste fort. En refusant de s’entraîner et de jouer, il montre clairement qu’il veut rejoindre la Ligue 1 sans plus attendre.

L'OM a fait de Joel Ordonez sa priorité en défense centrale. Le joueur, sous contrat avec le Cercle Bruges, plaît énormément au board phocéen qui aurait proposé près de 30M€, bien au-dessus de la première estimation à 20M€. Mais Bruges ne compte pas brader son joyau, et selon Het Laatste Nieuws, le club belge aurait désormais fixé le prix à 37,5M€, un montant record qui ferait d’Ordonez la vente la plus chère de son histoire, mais aussi le transfert le plus onéreux de l’histoire de l’OM, devant les 35M€ déboursés pour Igor Paixao