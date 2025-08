Un transfert historique annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête d'un défenseur central, l'OM aurait coché le nom de Joel Ordonez. Agé de 21 ans, le prometteur international équatorien aurait déjà donné son accord à Pablo Longoria. Mais les discussions avec le Cercles Bruges sont particulièrement compliqués. Et pour cause, la formation belge souhaiterait enregistrer la vente la plus chère de son histoire.

L’OM reçu six sur six. Après Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Facundo Medina, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang, le club marseillais aurait enregistré la venue de Timothy Weah en provenance de la Juventus. Mais ce recrutement ne devrait pas être le dernier. D’ici la fin de l’été, l’OM espère boucler la venue d’un défenseur central. Après avoir exploré les pistes Evan Ndicka ( AS Roma) ou encore Aymeric Laporte (Al-Nassr), la formation se serait arrêtée sur Joel Ordonez.

Bruges réclame une somme record Actuellement sous contrat avec le Cercles Bruges, l’international équatorien est considéré comme l’un des meilleurs U23 à son poste. Le recruter permettrait à l’OM de renforcer considérablement son secteur défensif. Mais dans ce dossier, les négociations sont plus que difficiles. Initialement, le prix demandé était de 20M€. Un montant largement dépassé par la formation française qui aurait offert près de 30M€. Mais cette proposition a été repoussée par Bruges.