Guardiola - PSG : Discussions imminentes !

Le mois d'août risque d'être particulièrement agité du côté du PSG. Et pour cause, le transfert de Lucas Chevalier est bouclé, ce qui pousse Gianluigi Donnarumma vers la sortie. Une situation que Pep Guardiola suit avec une grande attention au point que Manchester City commence à étudier la faisabilité d'un transfert.

Le PSG a enfin décidé de passer à l'action pour boucler ses transferts les plus chauds. Ainsi, Lucas Chevalier est la première grosse recrue de l'été à Paris. Le portier français débarque en provenance du LOSC pour 55M€, bonus compris, ce qui va forcément avoir une influence sur l'avenir de Gianluigi Donnarumma.

Manchester City dans le coup pour Donnarumma ? Et la situation du portier italien ne passe évidemment pas inaperçue sur le mercato. Ainsi, selon les informations de Sport Mediaset, Manchester City s'intéresse à Gianluigi Donnarumma. Les Citizens souhaitent en effet prendre des renseignements au sujet d'un éventuel transfert.