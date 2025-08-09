57M€ : Le PSG réclame une folie sur le mercato !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Plus dans les plans de jeu de Luis Enrique, Randal Kolo Muani est parti en prêt à la Juventus de Turin l'hiver dernier jusqu'à la fin de la saison. Le Français s'est relancé et a même convaincu les dirigeants italiens de le recruter cet été. Mais le PSG n'a pas envie de le laisser partir sans récolter une grosse somme, lui qui avait été recruté 90M€ en 2023.

De retour à Paris après son prêt, Randal Kolo Muani ne devrait pas y rester longtemps. L'attaquant français ne rentre toujours pas dans les plans de jeu de Luis Enrique a priori mais il faut encore lui trouver une porte de sortie. Parmi les options envisagées, la Juve a manifesté son intérêt pour un retour rapide. Mais il faudra débourser une belle somme pour convaincre les dirigeants parisiens...

57M€ pour Kolo Muani En délicatesse au PSG, Randal Kolo Muani avait surpris tout le monde en réalisant des débuts tonitruants en Italie. Six mois plus tard, il est évalué à 30M€ par le site spécialisé Transfermarkt. D'après les informations du Corriere dello Sport, le PSG demande 57M€ pour le Français de 26 ans et ne souhaite que le vendre.