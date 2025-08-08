Transfert - PSG : C’est confirmé pour Kolo Muani !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne va pas faire long feu à Paris. Le club de la capitale souhaite s’en séparer définitivement cet été, tandis que l’attaquant de 26 ans lui, souhaite s’engager en faveur de la Juventus. Les Bianconeri continuent de négocier avec le club français afin de trouver un accord.

Le mercato du PSG s’emballe sur ces dernières heures ! Au niveau des arrivées, le club de la capitale s’apprête à finaliser les transferts de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Sur le plan des départs, les dirigeants parisiens s’activent également, et cherchent à se séparer de plusieurs joueurs comme Carlos Soler, Marco Asensio, ou encore Randal Kolo Muani.

Ça bouge pour Kolo Muani Sortant d’un prêt intéressant du côté de la Juventus, l’attaquant français attise les convoitises sur le marché. Ce vendredi, Sky Germany a notamment révélé que Kolo Muani était désormais l’une des priorités de Newcastle, qui s’apprête à perdre Alexander Isak. Cependant, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano dément cette information, affirmant que le seul club présent dans la course pour le buteur du PSG était la Juventus.