Transfert - PSG : C’est confirmé pour Kolo Muani !

Troisième recrue la plus chère de l’histoire du PSG, Randal Kolo Muani ne va pas faire long feu à Paris. Le club de la capitale souhaite s’en séparer définitivement cet été, tandis que l’attaquant de 26 ans lui, souhaite s’engager en faveur de la Juventus. Les Bianconeri continuent de négocier avec le club français afin de trouver un accord.
Le mercato du PSG s’emballe sur ces dernières heures ! Au niveau des arrivées, le club de la capitale s’apprête à finaliser les transferts de Lucas Chevalier et d’Illya Zabarnyi. Sur le plan des départs, les dirigeants parisiens s’activent également, et cherchent à se séparer de plusieurs joueurs comme Carlos Soler, Marco Asensio, ou encore Randal Kolo Muani.
Ça bouge pour Kolo Muani
Sortant d’un prêt intéressant du côté de la Juventus, l’attaquant français attise les convoitises sur le marché. Ce vendredi, Sky Germany a notamment révélé que Kolo Muani était désormais l’une des priorités de Newcastle, qui s’apprête à perdre Alexander Isak. Cependant, sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano dément cette information, affirmant que le seul club présent dans la course pour le buteur du PSG était la Juventus.
La Juventus en pole position
Ce dernier ajoute que les dirigeants du club turinois continuent de discuter avec le PSG afin de trouver un accord. De son côté, Randal Kolo Muani souhaite uniquement rejoindre les Bianconeri cet été, satisfait par son prêt de six mois en Italie. Affaire à suivre...