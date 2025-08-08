Transfert à 55M€ : Le caprice de Luis Enrique !

Alexis Brunet

Pour sa troisième saison au PSG, Luis Enrique va pouvoir compter sur un nouveau gardien de but. L’Espagnol ne comptait pas vraiment sur Gianluigi Donnarumma et il voulait lui-même choisir le numéro un à ce poste pour parfaire son projet parisien. Le coach du club de la capitale a donc jeté son dévolu sur Lucas Chevalier, qui va s’engager contre un chèque de 55M€ bonus compris.

Le 13 août prochain à Udine, le PSG va tenter de remporter un nouveau trophée. À l’occasion de la Supercoupe d’Europe, les Parisiens affrontent Tottenham et Gianluigi Donnarumma ne devrait sans doute pas garder les buts du champion de France. L’Italien est poussé vers la sortie et son remplaçant arrive à Paris.

Le PSG va miser gros sur Lucas Chevalier Les sources sont unanimes, Lucas Chevalier va devenir le prochain gardien du PSG. Paris et Lille se sont mis d’accord pour un transfert de l’international français qui va donc coûter 40M€ au champion de France avec 15M€ potentiels de bonus. Une somme folle qui va faire du futur Parisien le portier tricolore le plus cher de l’histoire.