Transferts - PSG : La recrue XXL de l'été est confirmée !

Très convoité par le PSG, Lucas Chevalier s'apprête à signer dans le club de la capitale. Les dirigeants ont prévu d'en faire le nouveau gardien numéro un à la place de Gianluigi Donnarumma. Pourtant le LOSC a essayé de le conserver en refusant deux premières offres. Ce jeudi, un accord a été trouvé et Olivier Létang vient de confirmer le départ du Français de 23 ans.

Gardien du LOSC, Lucas Chevalier s'apprête à relever un nouveau défi en intégrant l'effectif des Champions d'Europe cet été. Le Français va rejoindre le PSG puisque ce ne serait plus qu'une question d'heures avant son officialisation. Président du club nordiste, Olivier Létang était présent en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux questions à propos du mercato. Forcément, il y avait une certaine émotion au moment d'évoquer Lucas Chevalier.

Le LOSC voulait garder Chevalier Présent à Lille depuis l'âge de 13 ans, Lucas Chevalier a connu une belle progression ces dernières années et ce n'est pas une surprise de voir le PSG finir par le recruter. Olivier Létang et le LOSC ont accepté une transaction dépassant les 55M€. « On a sélectionné les joueurs qui peuvent partir. Pour Lucas, on a eu un grand moment d’émotion hier parce que l’on a passé 4 ans 1/2 à bâtir une carrière et des adieux sont toujours des moments particuliers. En termes d’émotions, c’était vraiment particulier. Il y avait de la tristesse et de la fierté. Je suis heureux pour lui. J’aurais aimé pouvoir le garder, mais on avance » déclare le président en conférence de presse.