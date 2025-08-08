PSG - Transfert à 40M€ : Un accord est annoncé !

Alexis Brunet

Incessamment sous peu, le PSG devrait annoncer la venue de Lucas Chevalier en provenance de Lille. Par la suite, c’est Illya Zabarnyi qui pourrait poser ses valises à Paris. Bournemouth serait d’accord pour le vendre et aurait même trouvé un accord avec son remplaçant, Bafodé Diakité. Toutefois, le LOSC demande 40M€ pour son défenseur central.

Le mercato du PSG s’apprête à prendre une autre tournure. Alors que pour le moment Luis Campos n’a mis la main que sur le jeune gardien Renato Marin (18 ans), deux recrues de poids sont en passe de débarquer. On parle bien entendu du portier du LOSC Lucas Chevalier, mais également d’Illya Zabarnyi.

Un transfert à plus de 60M€ pour Zabarnyi Au rayon des dépenses, c’est Illya Zabarnyi qui va coûter le plus cher au PSG. Le défenseur central serait tout proche de rejoindre le club de la capitale pour plus de 60M€ avec bonus, alors que Lucas Chevalier va lui coûter 40M€ plus 15M€ de bonus à Paris. L’Ukrainien débarque pour apporter un peu de concurrence à Marquinhos qui est actuellement le seul axial droit de métier à disposition de Luis Enrique.