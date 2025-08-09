Accord total, le PSG boucle un énorme transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues semaines de discrétion, le PSG passe aux choses très sérieuses. En effet, alors que le transfert de Lucas Chevalier est désormais bouclé, le club de la capitale aurait trouvé un accord total avec Bournemouth pour le transfert d'Illya Zabarnyi qui sera bien la deuxième recrue parisienne.

L'été aura été long à démarrer pour le PSG qui a finalement décidé de mettre un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. Ainsi, alors que le transfert de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour environ 55M€ bonus compris est bouclé, le PSG a poursuivi sur sa lancée.

Accord total pour Zabarnyi Ainsi, selon les informations de RMC Sport, le PSG a enfin trouvé un accord total avec Bournemouth pour le transfert d'Illya Zabarnyi. Après de longues négociations entre les deux clubs, le terrain d'entente a été finalement trouvé autour d'une offre estimée à 63M€ auxquels pourraient s'ajouter 3M€ de bonus.