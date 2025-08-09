Accord total, le PSG boucle un énorme transfert !

Après de longues semaines de discrétion, le PSG passe aux choses très sérieuses. En effet, alors que le transfert de Lucas Chevalier est désormais bouclé, le club de la capitale aurait trouvé un accord total avec Bournemouth pour le transfert d'Illya Zabarnyi qui sera bien la deuxième recrue parisienne.
L'été aura été long à démarrer pour le PSG qui a finalement décidé de mettre un sérieux coup d'accélérateur sur son mercato. Ainsi, alors que le transfert de Lucas Chevalier en provenance du LOSC pour environ 55M€ bonus compris est bouclé, le PSG a poursuivi sur sa lancée.
Accord total pour Zabarnyi
Ainsi, selon les informations de RMC Sport, le PSG a enfin trouvé un accord total avec Bournemouth pour le transfert d'Illya Zabarnyi. Après de longues négociations entre les deux clubs, le terrain d'entente a été finalement trouvé autour d'une offre estimée à 63M€ auxquels pourraient s'ajouter 3M€ de bonus.
Zabarnyi déjà prêt !
Un joli coup pour le PSG qui avait fait de l'Ukrainien sa priorité de l'été. Mais surtout, après avoir suivi toute la préparation avec Bournemouth, Illya Zabarnyi est prêt sur le plan physique. Il était d'ailleurs encore titulaire contre West Ham en amical le week-end dernier. De bon augure pour le PSG qui affronte Tottenham mercredi en Supercoupe d'Europe.