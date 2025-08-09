Transfert : L'OM a eu chaud, Rabiot balance !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec l'OM, Adrien Rabiot va aller au bout de son engagement. En effet, l'international français a affirmé qu'il allait défendre les couleurs marseillaises la saison prochaine. Si Adrien Rabiot aurait pu faire ses valises dès cet été, il a convenu avec Pablo Longoria et Medhi Benatia que la meilleure option était de rester à l'OM.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec la Juventus, Adrien Rabiot a rejoint l'OM librement et gratuitement le 17 septembre dernier. Engagé jusqu'au 30 juin 2026 avec le club phocéen, le milieu de terrain de 30 ans aurait pu changer de club lors de ce mercato estival. Mais heureusement pour l'OM, Adrien Rabiot a préféré rester à Marseille pour jouer la Ligue des Champions avec le maillot ciel et blanc.

«Je sais très bien qu'il peut tout se passer» « Pourquoi avez-vous choisi de rester en 2025-2026 alors que beaucoup d'observateurs pensaient, la saison passée, que vous ne seriez là que pour un an ? Quand je suis arrivé à Marseille, il n'y avait pas la Ligue des Champions, qui était un vrai objectif. On l'a rempli, on a créé un groupe et vécu une très bonne saison. Je ne me voyais pas partir au moment où je pense que le plus beau arrive. On a mis quelque chose en place avec le coach, le staff et tous les gens qui travaillent au club. Je voulais faire partie de la suite », a confié Adrien Rabiot lors d'un entretien accordé à La Provence.