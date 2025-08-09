Cauchemar au PSG, un gros départ est réclamé !

Alexis Brunet

Très prochainement, le PSG devrait officialiser l’arrivée de Lucas Chevalier, qui est censé occuper la place de numéro un. Problème, l’ancien titulaire du poste est toujours à Paris, un certain Gianluigi Donnarumma. Selon Jérôme Alonzo, il est donc primordial de se débarrasser de l’Italien afin de ne pas créer une guerre des gardiens, ce qui n’a jamais été une bonne solution par le passé.

Plutôt calme jusqu’alors, le mercato du PSG pourrait enfin se débloquer. Mis sous pression par Luis Enrique qui a pesté de ne pas pouvoir compter sur des recrues lors de la reprise de l’entraînement, Luis Campos a décidé d’accélérer sur deux dossiers. Courtisé de très longue date par Paris, Illya Zabarnyi est très proche du champion de France, tout comme Lucas Chevalier.

Vers une alternance au poste de gardien de but ? Ces derniers jours, le PSG a trouvé un accord avec le LOSC pour le transfert de Lucas Chevalier contre 55M€ bonus compris. Le Français vient pour devenir le numéro un à Paris, mais Gianluigi Donnarumma est encore là, faute d’avoir trouvé un nouveau point de chute. S’il ne part pas, le club de la capitale risque donc d’avoir deux grands gardiens sur les bras et une sorte d’alternance pourrait donc voir le jour.